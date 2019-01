Mundo

Ramaphosa e Filipe Nyusi têm encontro em Maputo

A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Lindiwe Sisulu, revelou hoje que a detenção do antigo ministro das Finanças não afecta as relações bilaterais, no dia em que o Presidente sul-africano viajou para se encontrar amanhã com o seu homólogo moçambicano.

"O Presidente da África do Sul é livre de ir e ver o seu homólogo em qualquer altura, não tem nada a ver com Hanekom nem com o ministro das Finanças moçambicano", assegurou a chefe da diplomacia sul-africana, referindo-se ao cidadão sul-africano Andre Hanekom e ao antigo governante Manuel Chang, detido em Joanesburgo no final de Dezembro. "A Interpol e a África do Sul têm um protocolo, mediante o qual podem fazer-nos um pedido para deter um passageiro que passe pelos nossos portos, desde que nos adiantem uma razão", disse a governante, acrescentando: "Se ficarmos satisfeitos com a razão, agimos, e foi isto que fizemos no caso do antigo ministro de Moçambique". A ministra respondia assim a notícias da imprensa sul-africana que dão conta de um problema diplomático entre os dois países devido à detenção de Manuel Chang, acusado pela Justiça norte-americana de ter recebido subornos no âmbito dos empréstimos ocultos de duas empresas públicas moçambicanas.