Ramaphosa promete erradicar corrupção

O novo presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder na África do Sul, Cyril Ramaphosa, prometeu ontem que vai erradicar a corrupção e acelerar a “transformação radical” da economia.

Cyril Ramaphosa promete combate cerrado à corrupção

Fotografia: Mujahid Safodien | AFP

Ao intervir numa conferência do seu partido, Ramaphosa sublinhou que deve-se pôr fim à corrupção e vai fazê-lo imediatamente.

No seu discurso pronunciado na noite de quarta-feira para ontem perante 5.000 delegados do ANC reunidos em Joanesburgo, o novo líder do partido governante disse aos seus companheiros para agirem também com coragem contra as acusações de corrupção e abuso de poder nas suas próprias fileiras.

Cyril Ramaphosa, também Vice-Presidente da África do Sul, foi eleito segunda-feira à presidência do ANC, sucedendo ao actual Chefe de Estado, Jacob Zuma.

Ramaphosa estava à frente da sua única adversária, a ex-presidente da Comissão da União Africana (UA) e ex-esposa de Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma. O seu duelo dividiu profundamente o partido, enfraquecido pela persistente crise económica e as múltiplas acusações de corrupção que visam Jacob Zuma. Ramaphosa é agora favorito para suceder a Zuma como Presidente da África do Sul após as eleições gerais de 2019. Durante o seu discurso, regozijou-se que o partido de Nelson Mandela tenha mantido a sua unidade, apesar das fracturas.

“Ainda estamos aqui 106 anos depois (da criação do partido), estamos vivos, o país caminha e pretendemos ficar”, disse sob aplausos.

Ramaphosa também prometeu acelerar a “transformação radical” da economia para a maioria negra do país, uma grande maioria dos quais ainda vive na pobreza um quarto de século após a queda do apartheid. O dirigente confirmou que o seu partido deseja modificar a Constituição para autorizar, sob condições, a expropriação de terras sem compensação.