Mundo

Ramaphosa promete melhorias só a partir das próximas eleições

Victor Carvalho

O Presidente sul-africano dá como praticamente perdida toda a esperança na actual governação do país ao prometer melhorias apenas a partir das próximas eleições, marcadas para 2019. Isto quando se avolumam as suspeita de que o ANC está à beira de uma cisão

Fotografia: DR

Ao falar perante delegados do seu partido na província de Limpopo, o Presidente da África do Sul e líder do ANC disse que apenas estava em condições de prometer uma governação melhor a partir das eleições marcadas para o próximo ano.

Cyril Ramaphosa, que em anteriores intervenções tinha já dado como perdida na actual legislatura a luta contra a corrupção e admitido que o seu governo não estava a trabalhar de modo adequado, vem agora dizer que a inversão da situação apenas será possível depois da próxima ida às urnas.

Trata-se, de acordo com alguns observadores, de um pedido aos sul-africanos para que passem um "cheque em branco" para o primeiro mandato presidencial do líder escolhido pelo seu partido para pegar no leme que Jacob Zuma deixou quando foi impugnado pelo Parlamento no final de 2017.

"A próxima administração vai estar preparada para aplicar políticas que se ajustem às necessidades dos sul-africanos, tanto no combate à corrupção como na promoção de emprego e do desenvolvimento económico", disse Cyril Ramaphosa perante 1.500 delegados do ANC que estiveram presentes este fim de semana na província de Limpopo.

Sem o dizer directamente, Ramaphosa deixou perceber claramente que a sua actual prioridade é "colar os cacos" de um edifício que se chama ANC (Congresso Nacional Africano) deixado pelo seu antecessor, Jacob Zuma, num estado verdadeiramente lastimoso.

Nesta reunião do Limpopo, o líder do partido e do país quase que implorou aos delegados para que trabalhem no sentido de reconquistar a confiança das massas actualmente desiludidas com tudo o que se está a passar.

"O processo de preparação das próximas eleições já começou. As anteriores não foram boas para nós, pois perdemos muitos votos que agora terão que ser recuperados", disse.

Esta reunião, segundo o secretário-geral do partido, Ace Magashule, marca o arranque da preparação das próximas eleições, uma fase do processo em que Cyril Ramaphosa tem a árdua missão de reconquistar a confiança da população, perdida durante o período final da governação de Jacob Zuma.