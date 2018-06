Mundo

Ramaphosa promete melhorias só a partir das próximas eleições

Victor Carvalho

Ao falar perante delegados do seu partido na província de Limpopo, o Presidente da África do Sul e líder do ANC revelou que apenas estava em condições de prometer uma governação melhor a partir das eleições marcadas para o próximo ano.

Presidente sul-africano centra as atenções no combate à corrupção e promoção do emprego

Fotografia: DR

Cyril Ramaphosa, que em anteriores intervenções tinha já dado como perdida na actual legislatura a luta contra a corrupção e admitido que o seu Governo não estava a trabalhar de modo adequado, vem agora dizer que a inversão da situação apenas será possível depois da próxima ida às urnas.

Trata-se, de acordo com alguns observadores, de um pedido aos sul-africanos para que passem um “cheque em branco” para o primeiro mandato presidencial do líder escolhido pelo seu partido para pegar no leme que Jacob Zuma deixou quando foi impugnado pelo Parlamento no final de 2017.

“A próxima administração vai estar preparada para aplicar políticas que se ajustem às necessidades dos sul-africanos, tanto no combate à corrupção como na promoção de emprego e do desenvolvimento económico”, disse Cyril Ramaphosa perante 1.500 delegados do ANC que estiveram presentes no último fim-de-semana na província de Limpopo.

Sem o dizer directamente, Ramaphosa deixou perceber claramente que a sua actual prioridade é “colar os cacos” de um edifício que se chama ANC (Congresso Nacional Africano) deixado pelo seu antecessor, Jacob Zuma, num estado verdadeiramente lastimoso. Nesta reunião do Limpopo, o líder do partido e do país quase implorou aos delegados para trabalharem no sentido de reconquistar a confiança das massas actualmente desiludidas com tudo o que se está a passar.

“O processo de preparação das próximas eleições já co-meçou. As anteriores não foram boas para nós, pois perdemos muitos votos que agora terão que ser recuperados”, disse.

A reunião na província de Limpopo, segundo o secretário-geral do partido, Ace Magashule, marca o arranque da preparação das próximas eleições, uma fase do processo em que Cyril Ramaphosa tem a árdua missão de reconquistar a confiança da população, perdida durante o período final da governação de Jacob Zuma.



Cisão à vista

Ciente das suas responsabilidades, o próprio Presidente da República tem chamado a si a decisão exclusiva sobre assuntos determinantes para o futuro do país, preparando-se ao mesmo tempo para fazer frente a uma eventual cisão no seio do ANC.

É que, nos últimos dias, têm-se avolumado os rumores sobre o aparecimento de um novo partido político para acomodar todos aqueles que apoiaram Jacob Zuma durante os anos em que este-ve no poder.

De acordo com as notícias, será o próprio filho mais velho de Jacob Zuma a coordenar os preparativos do lançamento desse partido que será formado com base numa cisão no seio do ANC e no qual a ex-esposa do antigo Presidente, a senhora Nkosazana Dlamini Zuma, teria um papel preponderante.

Neste momento, ainda não é claro que se esse partido vier a ser mesmo constituído será liderado pessoalmente por Jacob Zuma ou se, para lhe dar um espaço político mais alargado, terá uma outra figura na sua presidência capaz de captar votos para lá das fileiras do ANC e de fugir aos “estilhaços” que poderão resultar do julgamento que aguarda o antigo Presidente da República e que está relacionado com as sempre incómodas acusações de corrupção.

O que se sabe é que se esse partido avançar – e tudo indica que sim – Dlamini Zuma desempenhará um papel importante, pois durante o tempo em que esteve à frente da União Africana averbou contactos internacionais bastante relevantes quando em causa está a conquista de solidariedades regionais.

Cyril Ramaphosa tem a noção do perigo que advém, para o ANC, uma eventual cisão partidária e, por isso mesmo, não quer deixar em mãos alheias a missão de manter o partido coeso e suficientemente sólido para se manter unido.

Não se trata, longe disso, de uma missão fácil aquela que espera Cyril Ramaphosa, como se vê pelo que actualmente se passa na região de Durban, bastião da família Zuma e onde se têm sucedido as principais críticas à actual liderança do ANC.

Críticas que, pelo que se tem ouvido, podem muito bem passar a dissidências se no cenário político surgir uma alternativa liderada por uma pessoa que lhes esteja próxima.