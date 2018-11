Mundo

Ramaphosa reafirma combate à corrupção

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, descreveu a corrupção no país como um “enorme polvo cheio de tentáculos que se estendem por todo o lado” mas que estão prestes a “serem cortados”.

Fotografia: DR

Descrevendo o período de governação do seu antecessor, Jacob Zuma, como “um pesadelo que está quase a terminar”, Ramaphosa congratulou-se pelo facto de a Justiça estar a “fazer o seu trabalho” e mostrou-se confiante de que “muito em breve” as primeiras condenações possam começar a ser feitas.

Cyril Ramaphos, que falava à imprensa à margem de uma reunião realizada este fim-de-semana com organizações da sociedade civil na qual foram abordados os julgamentos actualmente em curso no país relacionados com casos de corrupção, fez votos para que não se repitam situações que “nos envergonharam” num passado recente.

O Presidente sul-africano confirmou que colaborou com a Justiça no sentido de esclarecer algumas situações de que tinha conhecimento e que aconteceram durante o período em que também permaneceu no Governo.

Um dos casos mais mediáticos entregue aos tribunais envolve o antigo Presidente Jacob Zuma, do qual Ramaphosa chegou a ser o "número dois", e está relacionado com acusações de corrupção.

Esses alegados crimes terão sido cometidos durante nove anos e consubstanciam-se no recebimento de luvas, de envolvimento directo em favorecimento para a concessão de diversos contratos de prestação de serviços e aquisição de equipamentos e, também, de tráfico de armamento militar.