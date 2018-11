“Rambo” já compareceu no Tribunal Penal de Haia

1º de Agosto afina pontaria

Focado em garantir um resultado satisfatório, o plantel do 1º de Agosto, tri-campeão nacional, realiza esta manhã às 8h00, no Estádio França N'dalu, o penúltimo treino tendo em vista o jogo de quarta-feira, frente ao AS Otôho do Congo Brazzaville, referente à primeira "mão" da preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos.