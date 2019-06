Mundo

RCA: Governo promete acabar com os ataques armados

Victor Carvalho

O Primeiro-Ministro da RCA, Firmin Ngébada, revelou que o seu Governo está preocupado com as recentes violações ao acordo de cessar-fogo em vigor desde Fevereiro no país e garantiu que vão ser tomadas as “medidas adequadas” para reverter esta situação.

Entre essas medidas, de acordo com o mesmo responsável que comentava os últimos desenvolvimentos registados no país, está o envio de capacetes azuis e soldados das Forças Armadas, bem como de elementos do Governo para as aldeias mais afectadas pelos recentes ataques para uma missão de constatação e para a eventual criação de um grupo encarregue de coordenar as acções locais de vigilância e segurança.

Num comunicado conjunto é pedida a anulação, “imediata e urgente”, dos decretos que nomearam três líderes de grupos armados como conselheiros militares e exigida a sua presença nos tribunais para que “respondam pelos crimes comprovadamente cometidos”.

Entre os elementos apontados está Bi Sidi Souleymane “Sidiki”, líder do grupo armado “3R”, que é acusado de realizar vários ataques no início da semana finda e que terão provocado a morte de pelo menos 46 pessoas no noroeste da RCA. “Sidiki”, enquanto representante do “3R”, foi um dos 14 líderes de grupos armados que assinaram, em Fevereiro, um acordo de paz com o Governo.

Depois dos ataques alegadamente perpetrados pelo “3R”, o Governo emitiu um ultimato ao líder do grupo pedindo-lhe que denunciasse os responsáveis num prazo de 72 horas, que entretanto terminou sem que nada fosse feito ou tivesse acontecido. No comunicado divulgado pelas agências internacionais, os signatários afirmam “testemunhar ultimamente o ressurgimento da violência por parte de grupos armados no interior do país”.

“Hoje nada pode justificar tais actos de barbárie, na medida em que todos os grupos armados não são apenas signatários do acordo, mas também beneficiam igualmente deste dentro da alta administração civil e militar” referem.

O acordo de paz foi assinado em Cartum no início de Fevereiro pelo Governo da RCA e por 14 grupos armados. Um mês mais tarde, as partes entenderam-se sobre um Governo inclusivo, no âmbito do processo de paz. O Governo centro-africano controla cerca de um quinto do país, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para a venda de marfim.