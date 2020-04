Mundo

RDC: Infectado com ébola foge do centro em Beni

Um jovem declarado positivo de ébola fugiu, ontem, do centro de tratamento da cidade de Beni, na RDC, onde estava internado, denunciaram fontes hospitalares, citadas pela imprensa local.

Fotografia: DR

Segundo o Digital Congo, a Polícia está no encalço do doente para evitar a transmissão a outras pessoas. Os últimos dados sobre a doença indicam que seis novos casos de ébola foram declarados positivos, em Beni, dos quais três mortos. Por outro lado, o número de mortes provocadas pelas chuvas fortes no leste da República Democrática do Congo (RDC) aumentou de 30 para 52, afirmou ontem o governador da província do Kivu do Sul, uma das mais afectadas. Segundo o governante local, Theo Ngwabidje, citado pela agência noticiosa Efe, este é um balanço ainda provisório, uma vez que as autoridades continuam as missões de busca e salvamento. Na província do Kivu do Sul, a chuva que caiu durante o fim-de-semana fez transbordar os rios Mulungwe e Kabimvira, causando o aumento do nível das águas do lago Tanganica.