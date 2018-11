Cidade do Cuito é palco do campeonato nacional sénior de judo

Campeonato Nacional de Judo na classe de seniores, em ambos os sexos, disputa-se de 8 a 9 de Dezembro próximo, no Pavilhão do Sporting Petróleos do Bié, na cidade do Cuito, com a participação das 18 províncias do país.