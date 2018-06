Mundo

Rebeldes islâmicos afectam regiões com reservas de gás

As autoridades moçambicanas anunciaram no fim de semana terem abatido, numa operação realizada nas matas da província de Cabo Delgado, oito elementos que fazem parte de um dos diversos grupos armados que semeiam o terror e a morte no norte do país, onde existem as maiores reservas de gás natural do continente.

Estes elementos, ainda de acordo com as autoridades, são os mesmos que há uma semana decapitaram dez pessoas junto do local onde agora foram abatidos.Ainda de acordo com as autoridades moçambicanas, os rebeldes islâmicos foram abatidos depois de terem decapitado, a meio da semana, mais uma pessoa na povoação de Muti, igualmente em Cabo Delgado.