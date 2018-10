Mundo

Recolher obrigatório decretado em Kaduna

O assassinato, no fim- de- semana, de um chefe tradicional no Estado de Kaduna (norte), na sequência dos confrontos entre cristãos e muçulmanos, obrigou as autoridades nigerianas a voltar a decretar o recolher obrigatório na região, noticiou a Prensa Latina.

Fotografia: DR

A medida de excepção, levantada dias atrás, é por tempo indeterminado depois de ser conhecida a morte de Maiwada Galadima, chefe tradicional sequestrado a semana passada por desconhecidos e cujo cadáver foi encontrado no fim- de- semana e abarca as regiões de Kasuwan Magani, Kajuru, Kateri, Kachia, assim como a área metropolitana de Kaduna, a capital estadual.

O texto oficial sublinha que a medida resulta da necessidade de manter a paz social, dias depois dos confrontos entre jovens cristãos e muçulmanos, que causaram meia centena de mortos e a destruição de lojas e habitações de membros de ambas as comunidades. Os confrontos iniciaram-se na quinta-feira da semana passada, depois de um incidente entre dois vendedores num mercado.