Mundo

Recordar o passado para unir e renovar o presente

Osvaldo Gonçalves

A História da Humanidade, no geral, do continente africano e do Rwanda, em particular, ficou marcada de forma indelével pelo Genocídio de 1994 (7 de Abril a 4 de Julho), contra a etnia tutsi, ocorrido de tal forma que a data da independência do país, 1 de Julho, é pouco conhecida, perdendo em importância para o 7 de Abril, Dia Internacional de Reflexão sobre os massacres ocorridos há 24 anos. Hoje, o país assinala o Dia da Liberdade do Povo Rwandês.

Além de milhares de mortos, o genocídio provocou a deslocação de milhões de cidadãos

Fotografia: DR

A 6 de Abril, o avião em que viajava o então Presidente de Rwanda, Juvénal Habyarimana, foi derrubado por um foguete, quando se aproximava da capital, Kigali. O atentado matou Habyari-mana, o Presidente do Bu-rundi, Cyprien Ntaryamina, e outros oito ocupantes da aeronave. No dia seguinte, começavam os massacres, que duraram três meses e custaram a vida de, pelo menos, 800 mil ruandeses. Um relatório da Organização das Nações Unidas, de 1996, concluiu ainda que entre 250 mil e 500 mil pessoas foram estupradas durante o genocídio.

Hoje, quase um quarto de século depois, o espectro do genocídio de 1994 mantém-se presente e, por menos que se pretenda lembrar essa tragédia, ele impõe-se sobre qualquer outra referência, seja ela o facto de o actual Chefe de Estado rwandês, Paul Ka-game, o presidente em exercício da União Africana (UA), seja pelos números encorajadores da economia do país.

O director-geral do Instituto Nacional de Estatística do Rwanda, Yussuf Muran-gwa, anunciou, recentemen-te, que a economia do país cresceu 10,6 por cento no primeiro trimestre de 2018. Estes feitos económicos reforçam ainda mais o poder de Paul Kagame, que governa desde o genocídio. Nas eleições do ano passado, ele foi reeleito com cerca de 98 por cento dos votos e aventou-se a hipótese de o antigo líder guerrilheiro da minoria tutsi permanecer no poder até 2034.

Sobre a figura de Kagame, paira, entretanto, a desconfiança de ter estado por detrás do atentado que matou Juvénal Habyarimana, embora em Janeiro de 2012 um relatório da Justiça francesa tenha “perdoado” o facto, o que foi amplamente comemorado pelo Governo de Kigali.

A verdade é que, apesar de todas as suspeitas, Paul Kagame foi designado presidente da União Africana para o ano de 2018, na 30ª Sessão Ordinária, na sede da organização, em Adis Abeba, Etiópia, a 28 de Janeiro deste ano. A designação veio reforçar o prestígio e a influência regional do Rwanda.



Evitar o genocídio

O Rwanda, país sem costa marítima, está localizado na região dos Grandes Lagos, fazendo fronteira com o Uganda, Bu-rundi, República Democrá-tica do Congo e Tanzânia.

A decisão dos Estadistas africanos, de designá-lo presidente da União Africana para o ano de 2018, só se veio juntar ao que alguns consideram uma concertação internacional para inocentar completamente Kagame e limpar a imagem da comunidade internacional que não terá ficado bem na fotografia por altura do genocídio que levou a tão grande número de mortos entre tutsis e hutus moderados.

Por altura do genocídio, que durou cerca de cem dias e é considerado o maior assassinato em massa desde o Holocausto da II Guerra Mundial, a ONU mantinha forças de paz no Rwanda, na sua maioria soldados franceses. A missão retirou cidadãos europeus do país, mas ignorou a gravidade dos factos e impediu que os seus soldados usassem a força para conter a matança de civis rwandeses.