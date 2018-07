Mundo

Recursos naturais geram 30 por cento da riqueza

Um estudo desenvolvido pelo Banco Mundial concluiu que 30 por cento da riqueza da Guiné-Bissau provém directamente dos seus recursos naturais, quando na Europa, estes recursos geram apenas dois por cento da riqueza, constituindo-se um caso raro no mundo.

Estudo do Banco Mundial menciona mais recursos para Bissau

Fotografia: DR

Giovani Ruta, economista ambiental do Banco Mundial, baseado em Washington, mas que participou na elaboração do estudo, indicou que as consultas incidiram sobre os sectores de agricultura, pescas, turismo e mineração, todos directamente ligados aos recursos naturais, enquanto capital natural, disse.

O especialista do Banco Mundial destaca que a agricultura depende dos solos e das florestas, a pesca, dos mangais e dos recursos marinhos costeiros, a mineração, dos recursos no subsolo e o turismo vive da biodiversidade e da beleza natural do país. Tudo somado, representa 30 por cento da riqueza guineense, frisou.

As conclusões do estudo sobre o conceito “Crescimento Verde Inclusivo”, recentemente apresentado ao Governo guineense, referem caminhos a serem percorridos.

O “Crescimento Verde Inclusivo” é um conceito descrito pelo Banco Mundial como crescimento que combina os objectivos ambientais com a produtividade, criação de emprego, adopção tecnológica, competitividade, procura do valor acrescentado, mas sempre evitando os impactos negativos nomeadamente as práticas insustentáveis.

Entre outras medidas, o estudo propõe que sejam aceleradas reformas políticas para atingir metas realistas e sustentáveis, divisão das zonas agrícolas, resolver o problema do conflito no uso das terras de cultivo.