Mundo

Rede terrorista condenada a diferentes penas de prisão

A Câmara Criminal do Tribunal de Dakar condenou 30 pessoas a penas de prisão que vão de um mês a 20 anos, por “associação de malfeitores em relação com organizações terroristas, actos de terrorismo, de apologia e de financiamento do terrorismo”.

Fotografia: DR

O presumível cérebro da rede, o iman Alioune Ndao, foi condenado a um mês de prisão suspensa “por posse de arma de segundo grau, sem autorização”, enquanto o procurador requereu contra ele 30 anos de trabalhos forçados.Allioune Ndao foi detido a 15 de Março de 2015 em Kaolack, no centro-oeste do país, e desde então colocado em prisão preventiva, com os 30 outros supostos membros da rede.

A pena mais pesada é de 20 anos de trabalhos forçados, e foi aplicada a Matar Diokhané, contra quem o procurador requereu a prisão perpétua. Aberto a 17 de Fevereiro último, o julgamento foi adiado por duas vezes a pedido dos advogados da defesa, pois o juiz inicialmente designado para o efeito, Malick Lamote, foi retirado do processo a favor do edil de Dakar, Kalifa Sall, anteriormente processado por desvio de fundos públicos.A 9 de Abril, a Câmara Criminal do Tribunal de Grande Instância de Dakar condenou o jovem franco-senegalês, Ibrahima Ly, a 15 anos de trabalhos forçados, por crimes de “associação de malfeitores em relação com uma iniciativa terrorista e de apologia do terrorismo”.

Nascido a 5 de Setembro de 1983 em França, Ly foi igualmente acusado de ter ajudado a recrutar em França vários jovens para ir combater na Síria ao lado do Estado Islâmico .