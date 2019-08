Regresso aos combates na líbia após três dias de tréguas propostas pela ONU

Sentença do “Caso CNC” gera grande expectativa

A decisão dos juízes sobre o “caso CNC” é conhecida amanhã. O conteúdo final do acórdão dos juízes Joel Leonardo, Norberto Sodré e João Pedro Fuantoni é aguardado com expectativa pela sociedade angolana e internacional, por se tratar do primeiro julgamento de um ex-ministro do último Governo do Presidente José Eduardo dos Santos e primeiro, também, do Executivo de João Lourenço, a ser julgado. Trata-se do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás.