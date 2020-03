Mundo

Rei preso após atacar família com machado

Um controverso rei da África do Sul, AbaThembu, do clã do antigo Presidente Nelson Mandela, foi preso depois de, alegadamente, ter atacado membros da família com um machado, na sua propriedade.

A Polícia sul-africana confirmou que o rei Buyelekhaya Dalindyebo foi acusado de ter causado danos na propriedade e ter feito um ataque, com ameaças.

Dalindyebo terá, alegadamente, atacado, com um machado, o filho Azenathi, que tinha agido em seu nome enquanto o pai estava preso por agredir alguns membros do seu clã e ter incendiado as casas. Os dois têm tido uma relação conflituosa e o rei Dalindyebo opõe-se a que o filho lhe suceda como líder da comunidade.

A prisão de Dalindyebo surge poucos meses depois da saída da prisão, em liberdade condicional, em Dezembro do ano passado, depois de cumprir quatro anos de uma pena de 12 por agressão agravada, rapto, fogo posto e obstrução à justiça.

A liberdade condicional foi-lhe concedida depois do actual Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ter anunciado, no ano passado, que certas categorias de prisioneiros deveriam ser libertadas.

Não está, claro, ainda de que forma estas novas acusações de que é alvo poderão afectar a liberdade condicional e o pedido de perdão presidencial, que agora estava a ser considerado por Ramaphosa, segundo o ministro da Justiça, Ronald Lamola.

Em 2013, Dalindyebo envolveu-se numa polémica, ao renunciar ao partido no poder, Congresso Nacional Africano (ANC) alegando que aquela estrutura partidária e o seu líder, na altura Jacob Zuma, eram corruptos e tinham distorcido o legado de Mandela.

Depois aderiu ao partido da oposição liberal, a Aliança Democrática, que lhe retirou a filiação partidária quando Dalindyebo foi preso.