Mundo

Rei demite ministro e exige decisões sociais

O rei Mohammed VI demitiu o ministro da Economia e Finanças do Governo de Marrocos, Mohamed Boussaid, anunciou ontem o Gabinete Real marroquino.

Fotografia: DR

Após consulta ao chefe do Governo, o rei Mohammed VI decidiu acabar com as funções de Mohamed Boussaid, sem especificar as razões para esta decisão, informou o Palácio marroquino, em comunicado transmitido pela agência estatal MAP - Maghreb Arabe Presse.

Esta decisão surge no seguimento da reestruturação do “princípio da responsabilidade que o rei está ansioso por aplicar a todos os funcionários, independentemente da sua posição ou filiação”, acrescenta o comunicado. Num discurso proferido há dois e que marcava o 19º aniversário da sua ascensão ao trono, Mohammed VI criticou a classe política marroquina, pedindo medidas sociais de “emergência”. “Apesar das conquistas alcançadas, tenho a sensação de que algo continua a falhar nas questões sociais”, disse na ocasião o soberano. Outra das medidas então exigidas pelo monarca tem a ver com a criação de um sistema nacional de registo de famílias.