Relâmpago atinge Igreja no Ruanda

Um relâmpago caiu sobre uma igreja Adventista do Sétimo Dia no Ruanda matando 16 pessoas e ferindo dezenas de outras, algumas delas com bastante gravidade. O incidente ocorreu no fim de semana no distrito de Nyaruguru, arredores de Kigali.

