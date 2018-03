Mundo

Relâmpago atinge Igreja no Ruanda

Um relâmpago caiu sobre uma igreja Adventista do Sé-timo Dia no Ruanda matando 16 pessoas e ferindo dezenas de outras, algumas delas com bastante gravidade. O incidente ocorreu no fim de se-mana no distrito de Nyarugu-ru, arredores de Kigali.

Mau tempo surpreende fiéis e provoca pânico no culto



Segundo um responsável do governo local, Habitegeki François, a maioria das víti-mas teve morte instantânea, enquanto 140 feridos receberam tratamento no hospital e centros de saúde da região.

O acidente ocorreu cerca do meio dia de sábado, no meio de um enorme temporal numa região montanhosa perto da fronteira com o Burundi, durante um culto onde se encontravam mais de 300 pessoas. Alguns dos feridos que foram hospitalizados já tiveram entretanto alta, queixando-se as autoridades locais da falta de condições registadas no hospital onde apenas estavam a trabalhar três cirurgiões. “Temos de repensar o nosso serviço de assistência médica. O hospital precisa urgentemente de mais cirurgiões e de um maior número de ambulâncias”, sublinhou Habitegeki François. Um dia antes, sexta-feira, um outro relâmpago caiu sobre um grupo de 18 estudantes que regressavam da escola havendo a lamentar a morte de um deles.

Este incidente mortal acontece duas semanas depois das autoridades do Ruanda terem ordenado o encerramento de 700 igrejas por falta de condições de funcionamento, nomeadamente nas estruturas dos seus edifícios e por desrespeito ao que está estipulado na lei em termos de controle da poluição sonora.

Entretanto, algumas dessas igrejas já reabriram depois de apresentarem os documentos comprovativos do que é exigido pela nova lei que regulamenta o funcionamento das igrejas.