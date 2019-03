Mundo

Relançamento do processo político começa com a libertação de detidos

Victor Carvalho

Um grupo de prisioneiros tunisino que estavam detidos na vila de Zawigya, no oeste da Líbia, foi este fim-de-semana libertado pelas forças de segurança, naquilo que é entendido como mais um passo, ainda que simbólico, para sublinhar a descompressão militar a que actualmente se assiste no país e para facilitar o relançamento do diálogo entre as partes envolvidas no conflito.

Fotografia: DR

A libertação destes reféns, foi possível graças a uma operação das forças de segurança realizada a 50 quilómetros a oeste da capital, Tripoli, numa das raras vezes em que as autoridades desafiam as milícias locais, com quem têm mantido uma espécie de “pacto de não agressão”.

Os raptores pediam em troca dos 14 reféns a libertação de um líbio preso na Tunísia por tráfico de drogas, segundo um vídeo postado nas redes sociais.

O impacto desta acção das forças de segurança ganha uma especial importância porque sucede numa altura em que o emissário das Nações Unidas na Líbia, Ghassan Salamé, se encontra em Benghazi para se reunir com líderes locais com o assumido objectivo de relançar o processo político.

Facilitador do processo político na Líbia, Ghassan Salamé iniciou recentemente os contactos com diferentes protagonistas da crise com vista a aproximar as suas posições a fim de avançar para a execução do denominado “Plano de Acções”.

Um outro passo importante para a descompressão militar, foi também o levantamento da suspensão que proibia o sobrevoo do espaço aéreo líbio por aeronaves civis.

Na sequência do levantamento do embargo, três aeronaves civis estrangeiras sobrevoaram já este fim-de-semana o espaço aéreo líbio a uma altitude de 30 mil pés.

A proibição do sobrevoo do espaço aéreo foi imposta desde os acontecimentos de Agosto de 2014, no aeroporto de Tripoli, na sequência da operação militar “Fajr Líbia”, durante os quais vários aviões foram queimados em confrontos armados que destruíram a maior parte das infra-estruturas aeroportuárias, levando mesmo ao seu encerramento.

Como moeda de troca para esta decisão, a enviada especial adjunta das Nações Unidas na Líbia, Stephanie Williams, prometeu, numa reunião com o ministro dos Transportes, Milad Matoug, entrar em contacto com as autoridades competentes para levantar o embargo europeu sobre as aeronaves civis líbias.



Dificuldade de informar

Informar continua a ser “uma missão quase impossível” na Líbia, onde a “hostilidade contra os jornalistas atingiu o limite”, lamentou a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF).

“A situação da liberdade de informação é dramática”, denunciou a RSF num comunicado que é também assinado pelo centro líbio para a liberdade de imprensa (LCFP).

Pelo menos 19 jornalistas foram mortos desde 2011 (altura da queda de Muammar Kadhafi), segundo o texto.

O último, Mohamed Ben Khalifa, era colaborador da agência Associated Press (AP), e foi morto a 19 Janeiro quando fazia a cobertura dos confrontos entre milícias em Tripoli, recordam as duas organizações.

A Repórteres Sem Fronteiras faz referência a “muitos casos de desaparecimentos, raptos e de tortura” e denunciou “a impunidade total” de que gozam os autores destas acções contra os jornalistas e os média.

A ONG denuncia também os obstáculos administrativos e as “demoras intermináveis” para obter e renovar vistos ou acreditações, o que constitui outro entrave ao trabalho dos jornalistas.

A Líbia figura em 162º lugar numa lista de 180 países classificados em 2018 sobre o nível de implementação da liberdade de imprensa pela RSF.