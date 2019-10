Mundo

Relatórios dos observadores destacam votação ordeira

O chefe da Missão de Observação Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições gerais de Moçambique, Lopo do Nascimento, disse, quinta-feira à noite, que o pleito do passado dia 15 decorreu, na generalidade, em consonância com as práticas internacionais e no respeito aos princípios democráticos e dos direitos consagrados na Constituição moçambicana.

As missões de observadores internacionais elogiaram a postura do eleitorado moçambicano

Fotografia: DR

Numa declaração preliminar, Lopo do Nascimento referiu que, apesar dos incidentes registados nas províncias da Zambézia, Sofala, Gaza e Nampula, na generalidade, não colocam em causa a integridade do acto eleitoral em Moçambique.

Nascimento afirmou que a Missão da CPLP observou 133 mesas de voto das 98 assembleias visitadas nas zonas urbana e rural, correspondendo a 3 por cento dos eleitores registados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Moçambique.

“De uma maneira geral, as assembleias de voto funcionaram de forma ordeira e pacífica em todas visitadas pelos observadores da CPLP”, frisou, realçando o excelente trabalho desenvolvido pelas autoridades eleitorais no processo. A missão assinala, igualmente, o atento e diligente desempenho dos membros das mesas de voto no cumprimento dos procedimentos estabelecidos e no esclarecimento dos eleitores, mesmo, por vezes, em condições aquém das ideais.

Lopo do Nascimento destacou ainda a participação de todos os actores políticos e partes intervenientes no processo, tendo registado a presença de aproximadamente 78 por cento de delegados dos partidos políticos concorrentes, bem como uma elevada participação de mulheres nas mesas das assembleias, representando 52 por cento das visitadas.

A Missão de Observação da CPLP junta-se à sociedade civil moçambicana e lança um apelo às autoridades jurídicas para o pleno esclarecimento dos incidentes ocorridos durante a campanha eleitoral. A missão exorta também todas as forças políticas do país a seguirem o exemplo da população e a contribuírem para o ambiente de tranquilidade, enquanto se aguarda pelos resultados oficiais.

Integra a Missão de Observação Eleitoral da CPLP 17 individualidades, entre diplomatas, parlamentares e responsáveis indicados pelos Estados membros, bem como técnicos do Secretariado Executivo da organização.

Missão da SADC

A SADC considera que as eleições foram bem-sucedidas e decorreram no espírito dos Acordos de Paz e Reconciliação Nacional, disse a chefe da missão de Observação Eleitoral da SADC, Oppah Muchinguri-Kashiri.

Na declaração preliminar, Muchinguri-Kashiri referiu que, na generalidade, a SADC considera livre, ordeiro e transparente o processo de votação em Moçambique.

Segundo a SADC, nas duas fases do processo (campanha eleitoral e votação), os moçambicanos mostraram maturidade política e democrática, aspectos que determinaram o sucesso alcançado.

Aproveitou a ocasião para felicitar a Comissão Nacional Eleitora (CNE) de Moçambique e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) pela “forma exemplar” como organizaram o processo eleitoral.

As missões da Organização Internacional da Francofonia e da Commonwealth consideram, igualmente, ordeira e transparente a forma como decorreram as eleições gerais em Moçambique.

As duas organizações internacionais disseram que, não obstante algumas ocorrências menos boas registadas na fase da campanha, a conclusão a que se chega deste processo é que foi “francamente positivo.”

Por isso, incentivaram o povo moçambicano a assegurar que o espírito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado a 6 de Agosto deste ano entre o Governo e a Renamo, seja preservado.



Violência durante a campanha

A Missão de Observação Eleitoral da União Europeia às eleições gerais moçambicanas classificou, ontem, a votação da terça-feira como ordeira, considerando, no entanto, que a campanha ficou marcada por violência e o recenseamento foi tido como duvidoso.

“A missão indica que se realizou uma votação bem organizada, precedida por uma campanha marcada por violência, limitações às liberdades fundamentais e dúvidas sobre a qualidade do recenseamento eleitoral”, disse o chefe da missão, Nacho Sánchez Amor, durante uma conferência de imprensa para a declaração preliminar sobre o processo eleitoral em Moçambique, segundo a Lusa.

Para a missão da União Europeia, embora a votação e a contagem de votostenham decorrido de forma ordeira, o processo eleitoral em Moçambique foi manchado por um ambiente tenso durante a campanha.