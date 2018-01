Remover Tribunal Constitucional critica Parlamento por "perdoar" Zuma

Noite de sorrisos nos cumprimentos ao Chefe de Estado

A tradicional cerimónia de cumprimentos de fim de ano, de 2017, ao Presidente da República decorreu sexta-feira no mes­mo local dos últimos anos, mas pela primeira vez com um novo anfitrião: João Lourenço, que no dia 26 de Setembro tomou posse como Presidente da República de Angola, após vencer, com o MPLA, as eleições gerais de 23 de Agosto, confirmando, assim, uma transição exemplar com a retirada do Presidente José Eduardo dos Santos.