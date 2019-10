Mundo

Renamo é acusada da morte de polícia

A Polícia moçambicana acusou, ontem, o braço armado do principal partido de oposição de um ataque a um posto policial que culminou com a morte de um agente no centro de Moçambique.

Fotografia: DR

“Temos conhecimento que foram homens armados da Renamo que atacaram o posto policial de Metuchira (em Nhamatanda)”, disse Paulique Ucacha, comandante provincial da Polícia em Sofala, em conferência de imprensa no posto policial atacado.

O ataque ocorreu pelas 4h50 locais na aldeia de Metuchira, no interior do distrito de Nhamatanda, quando o agente da Polícia morto foi surpreendido pelo grupo armado, que assaltou o local, levando uma AK47 e o uniforme da vítima, segundo as autoridades.

Contactado pela Lusa, o secretário-geral do partido, André Magibire, limitou-se a dizer que a Renamo “distancia-se do episódio.”

O comandante provincial da Polícia em Sofala disse, que as autoridades continuam a perseguir o grupo, que se terá refugiado nas matas depois de atacar o posto policial.

“Existem alguns suspeitos identificados, estamos a fazer o nosso trabalho para capturar este grupo”, acrescentou Paulique Ucacha, que pro-

meteu mais detalhes nos próximos dias.

O ataque ao posto policial ocorreu junto ao local onde o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez, na segunda-feira, o lançamento da campanha agrícola nacional.

Foi também em Nhamatanda que, no domingo, um ataque a viaturas causou três mortos e um polícia já tinha sido abatido na quarta-feira.

Este é o segundo ataque no prazo de uma semana.