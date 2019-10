Mundo

Renamo está a trabalhar para resolver dissidências

A chefe da bancada parlamentar da Renamo disse ontem que o partido está a trabalhar para resolver dissidências internas, em alusão às contestações de um grupo de guerrilheiros que exige a demissão do presidente daquela força política.

Presidente da Renamo, Ossufo Momade, num encontro com os militantes do partido

Fotografia: DR

“Estamos a trabalhar. A Renamo não expulsou os generais da Junta Militar (nome que se atribuíram os guerrilheiros que contestam a liderança do presidente do partido) e os próprios guerrilheiros não disseram que já não são desta formação”, disse Ivone Soares, em declarações à Lusa.

Em causa estão as contestações de um grupo de guerrilheiros liderados por Mariano Nhongo, tenente-general da Renamo, que se descreve como uma estrutura militar do partido “entrincheirada nas matas”.

O grupo considera que o acordo de paz assinado entre o Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o presidente da Renamo, Ossufo Momade, é nulo, na medida em que, segundo o grupo, o actual líder não representa a ala militar do partido.

Para a chefe da bancada parlamentar da Renamo, apesar das contestações, não se pode falar de cisão no partido, tendo em conta que a diferença de opiniões é normal num grupo que se quer democrático. “Internamente é saudável que se discutam opiniões diferentes, por isso é que somos o partido que trouxe a democracia. E temos que estar prontos para essa democracia. Não podemos ser nós os sabotadores da democracia que nós implantámos”, disse a líder parlamentar, manifestando optimismo numa solução interna.

Nas primeiras declarações sobre os dissidentes, no dia da assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional (seis de Agosto), Ossufo Momade classificou-os como um grupo de “desertores e indisciplinados”, mas mais tarde, no início deste mês, mudou de discurso, tendo pedido para que Mariano Nhongo “volte à razão”.

“Mariano Nhongo é um cidadão moçambicano e membro da Renamo e o que podemos fazer agora é pedir para que volte à razão”, disse o presidente da Renamo, Ossufo Momade, na província da Zambézia, centro de Moçambique.

Apesar das hostilidades entre o Governo e a Renamo terem cessado em Dezembro de 2016 e de a paz ter sido formalmente subscrita através de acordos, assinados em seis de Agosto, o grupo liderado por Mariano Nhongo permanece “entrincheirado nas matas”.

O Governo moçambicano e a Renamo já assinaram em 1992 um Acordo Geral de Paz, que pôs termo 16 anos de guerra civil, mas que foi violado entre 2013 e 2014 por confrontos armados entre as partes, devido a diferendos relacionados com as eleições gerais.

Em 2014, as partes assinaram um outro acordo de cessação das hostilidades, que também voltou a ser violado até à declaração de tréguas por tempo indeterminado em 2016, mas sem um acordo formal.



OMS aposta na formação

As autoridades moçambicanas e a Organização Mundial da Saúde (OMS) apostam na formação de técnicos para melhorar a vacinação no país, numa altura em que a logística é o elo mais fraco da rede nacional, disseram ontem à Lusa as organizações promotoras. Há fragilidades “na cadeia de frio e precisamos de melhorar a nossa gestão”, disse Benigna Matsinhe, directora nacional adjunta de Saúde Pública de Moçambique, na cerimónia da abertura da formação, em Maputo.

Noutras ocasiões, os frigoríficos que conservam as vacinas avariam por causa de peças estragadas que são simples de substituir, mas o problema acaba por só ser resolvido tardiamente, quando uma acção de supervisão passa pela unidade. Sem frio as vacinas ficam inutilizadas.

"A formação tem como objectivo preparar os gestores de cadeia de abastecimento para resolverem estes e outros problemas", disse a directora nacional adjunta de Saúde Pública. A acção acontece no âmbito do Programa Alargado de Vacinação (PAV) do Ministério da Saúde e Moçambique introduziu várias vacinas no PAV, o que se reflecte na redução da mortalidade infantil.