Mundo

Renamo aceita continuar as conversações de paz

Victor Carvalho

Nos últimos dias, têm sido variados os depoimentos de alguns dirigentes da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, muitos deles contraditórios e, por isso, capazes de confundir a opinião pública.

Partido dirigido por Ossufo Momade promete prosseguir o diálogo de paz com o Governo

Fotografia: DR

Com a intenção de clarificar a posição oficial do partido, o seu porta-voz, José Manteigas, resolveu ter na quinta-feira à noite um encontro com os jornalistas onde garantiu que a Renamo continuará presente nas negociações de paz com o Governo, mas sublinhou que as reclamações sobre o processo eleitoral, as que já foram apresentadas e aquelas que ainda o poderão vir a ser, podem ter um “efeito negativo” nessas mesmas conversações.

“As negociações são um processo, estão em curso, só estamos a ter esses reveses que podem vir a influenciar, de facto, de forma negativa o processo negocial”, declarou José Manteigas à comunicação social, citado pelas agências internacionais.

Na semana passada, o mandatário da Renamo junto aos órgãos eleitorais, André Majibire, tinha dito que o seu partido vai interromper temporariamente as negociações de paz para “gerir o conflito eleitoral.”

“Não queremos misturar as coisas, por isso achamos por bem que devemos parar e gerir o conflito eleitoral, porque neste escrutínio houve muita fraude e nós submetemos vários recursos”, declarou o mandatário.

O mesmo coordenador interino, que também estava presente nesta conferência de imprensa, sublinhou na altura que a Renamo exige uma comissão de inquérito às eleições autárquicas do dia 10 em cinco municípios, com o envolvimento das Nações Unidas, voltando a qualificar o escrutínio como uma “autêntica farsa.”

A comissão de inquérito independente, entretanto criada para este efeito, vai averiguar o processo eleitoral em cinco municípios: Monapo, Alto Molocué, Marromeu, Moatize e Matola, segundo o coorde-nador interino da comissão política do principal partido da oposição, reivindicando o apoio das Nações Unidas.



Confirmada vitória Frelimo

Na quarta-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) tinha confirmado a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 44 municípios nas eleições autárquicas e dos dois principais partidos da oposição em nove.

A Renamo considera estranho que a Comissão Nacional de Eleições tenha “levianamente, usado a ditadura do voto para fazer o apuramento dos resultados.”

O mapa de centralização nacional e do apuramento geral dos resultados das eleições autárquicas, lido na ocasião pelo presidente da CNE, Abdul Carimo, deu vitória à Renamo em oito municípios e ao Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido no município da Beira, centro do país.

No essencial, esses resultados confirmaram os dados apurados pelas comissões distritais de eleições das 53 autarquias do país. Com a votação que conseguiu no escrutínio do dia 10, a Frelimo perdeu cinco dos 49 municípios que controlava antes das eleições, enquanto a Renamo aumentou de um para oito o número de municípios em que vai governar.

O Banco Mundial vai desembolsar 100 milhões de dólares para a implementação do Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano e Local em Moçambique. O financiamento vai beneficiar 64 distritos das províncias de Gaza, Sofala, Zambézia e Niassa entre 2019 e 2024, referiu fonte do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, citada pela Rádio Moçambique.

Quem não está disposto a esperar pela resposta às reclamações da Renamo é o Banco Mundial que mantém o financiamento de 45 milhões de dólares para apoiar o fortalecimento dos sistemas de governação e capacidade institucional a nível local. O Ban-

co Mundial tem apoiado di-versos projectos em Moçambique, o último dos quais anunciado em Setembro, para apoiar a segunda fase do Projecto de Desenvolvimento das Áreas de Conservação e Biodiversidade em Moçambique, conhecido como Mozbio.