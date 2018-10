Mundo

Renamo ameaça abandonar negociações de paz em curso

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, colocou no sábado à noite o país em alvoroço ao dizer que está na disposição de abandonar as negociações de paz devido àquilo que diz ser a "manipulação de resultados nas eleições autárquicas de quarta-feira passada".

Fotografia: DR

"Se o voto popular não for respeitado, a Renamo vai romper com as negociações e as consequências que daí advirem serão de inteira responsabilidade do Presidente Filipe Nyusi", disse de modo peremptório o coordenador interino da Renamo, Ossufo Momade, através de uma teleconferência a partir da Serra da Gorongosa que teve uma enorme difusão por parte da imprensa local.

Segundo a análise que a Renamo faz do modo como decorreram as recentes eleições autárquicas, divulgada na referida teleconferência, o processo de votação foi "um verdadeiro fiasco", com situações em que os presidentes das mesas entregavam vários boletins de votos a um eleitor previamente identificado como membro da Frelimo.