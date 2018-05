Projecto musical Team de Sonho apresenta duplo CD

O terceiro disco do projecto musical Team de Sonho é apresentado amanhã, às 08h00, na portaria da Rádio Lunda-Sul, em Saurimo, em sessão de venda e assinatura de autógrafos. A venda do disco antecede a um concerto a ser realizado no mesmo dia à noite, no Largo 1º de Maio, na qual está confirmada a presença de todos os artistas com temas que compõem o repertório do referido projecto musical.