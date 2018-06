Mundo

Renamo diz que diálogo para a paz está a fluir

O secretário-geral da Renamo afirmou que o diálogo de paz com o Governo “está a fluir” e considerou que a mudança do líder interino do partido para a Serra da Gorongosa demonstra o compromisso com os ideais do falecido presidente.

“O diálogo com o Presidente moçambicano está a fluir. É verdade que é um processo complexo e que exige calma e paciência, mas o processo está a andar”, declarou Manuel Bissopo, citado ontem pelo canal privado STV, sem avançar mais detalhes sobre o processo.

Segundo Manuel Bissopo, a mudança do líder interino da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, para a Serra da Gorongosa é uma demonstração de compromisso com a paz. “É uma demonstração clara de que somos fiéis àquilo que o nosso comandante-chefe decidiu: trégua sem limites, paz e estabilidade do país”, acrescentou Bissopo.

Ossufo Momade vai habitar na mesma base onde residiu, de finais de 2015 até morrer, a 3 de Maio deste ano, o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama.

A deslocação do líder interino da Renamo foi anunciada no início do mês pelo porta-voz do órgão máximo daquele que é o principal partido da oposição em Moçambique.

Afonso Maceta Dhlakama morreu devido a complicações de saúde na Serra da Gorongosa, numa altura em que tanto ele como o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, davam sinais de estar perto de um entendimento para a paz no país, num compromisso que tanto Filipe Nyusi como a Renamo já disseram manter.