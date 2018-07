Mundo

Renamo escolhe cabeças de lista para as autárquicas

A Renamo escolheu António Muchanga para cabeça de lista em Matola nas eleições autárquicas de Outubro, anunciou no fim-de-semana fonte da Comissão Política desta formação partidária, a maior da oposição.

António Muchanga concorre à autarquia de Matola

Fotografia: DR

“Esta é a escolha da Renamo a partir da base e é a aposta do partido para levar a cabo o manifesto que já existe para este município”, disse André Madjibire, durante a apresentação dos cabeças de lista para as eleições de Outubro, realizada na capital moçambicana.

Muchanga foi apresentado no município da Matola, num encontro que juntou dezenas de membros do maior partido da oposição naquela que é conhecida como uma das principais cidades industriais de Moçambique.

Ao falar durante a cerimónia, António Muchanga disse esperar bons resultados, apontando a reabilitação de infra-estruturas e o ordenamento territorial como os principais desafios para o município.

Em 2014, após o Presidente moçambicano levantar a sua imunidade como conselheiro de Estado, o então porta-voz da Renamo foi detido no recinto da presidência por alegado crime de incitação à violência, tendo sido libertado semanas depois na sequência da amnistia aprovada no quadro do diálogo de paz entre o Governo e a Renamo.

No ano seguinte, Munchanga voltou a ser detido, desta vez por algumas horas, acusado de ter liderado uma manifestação contra a validação dos resultados das eleições gerais de Outubro e novamente de incitamento à violência. Além de António Muchanga, a Renamo escolheu João Marissine, Carvalho Mbembe e Jeremias Cume para as posições de cabeças de lista das autárquicas nos municípios de Boane, Manhiça e Namaacha, respectivamente.

As eleições autárquicas de Moçambique, as quintas da história do país, estão marcadas para 10 de Outubro.