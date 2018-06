Influência do regime fiscal nos petróleos

Um livro consagrado à “Gestão da indústria petrolífera - estudo sobre o caso angolano”, de autoria do mestre em ciências Patrício Quicongo, foi lançado sexta-feira, em Luanda, com análises sobre a influência do regime fiscal sobre o desempenho das companhias que operam no nosso mercado.