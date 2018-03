Mundo

Renamo vence eleição intercalar de Nampula

Victor Carvalho

Numa corrida marcada por uma reduzida taxa de participação, apenas de 32 por cento dos eleitores registados que acorreram às urnas, o candidato da Renamo à presidência do Conselho Municipal de Nampula, Paulo Vahnle, triunfou na segunda volta da eleição intercalar realizada nesta província do norte de Moçambique.

Eleitores da autarquia de Nampula deram voto de confiança ao partido de Afonso Dhlakama

Fotografia: AFP

Segundo dados divulgados na madrugada de ontem pela Comissão Eleitoral local, o candidato da Renamo obteve 58 por cento dos votos depositados nas urnas, enquanto Amisse Cololo, da Frelimo, se ficou pelos 42 por cento.

Na primeira volta, realizada a 24 de Janeiro último, o candidato da Frelimo tinha conquistado 44 por cento dos votos, acima dos demais quatro candidatos, mas insuficiente para ser declarado vencedor, uma vez que o sistema eleitoral moçambicano obriga a ter uma maioria absoluta (50 por cento+1).

A necessidade da realização desta eleição intercalar resultou do facto do anterior presidente do município de Nampula ter sido assassinado há cerca de um ano, em circunstâncias que a Polícia ainda não conseguiu descobrir. A Frelimo, entretanto, já admitiu a derrota tendo o Presidente Filipe Nyusi enviado uma mensagem de felicitações ao líder da Renamo, Afonso Dhlakama.

Essa mensagem, segundo alguns observadores, serviu para atenuar alguma crispação que se registou no intervalo entre a realização da primeira e da segunda volta desta eleição intercalar, para a escolha do edil.

Afonso Dhlakama, numa declaração proferida a um canal privado de televisão de Moçambique, tinha acusado a Frelimo de estar a desviar votantes do exterior para o interior da província de Nampula com o objectivo de “defraudar” as eleições e de assim impedir o triunfo do candidato da Renamo.

O responsável da Frelimo em Nampula desmentiu prontamente essas alegações, endossando para a Renamo uma tentativa de violação da lei eleitoral, sublinhando o facto dessas acusações terem sido feitas no próprio dia da votação, o que poderia influenciar os eleitores.

Na sua intervenção, Afonso Dhlakama chegou a ameaçar abandonar o processo de diálogo que está a manter com o Presidente Filipe Nyusi para a obtenção de um acordo de paz.

Esse processo de diálogo já tem um ano, tendo sido obtidos alguns acordos pontuais, nomeadamente na questão da descentralização administrativa, entendida como um primeiro passo para as autárquicas.

Mas parece que nem tudo foram rosas nestas eleições. De acordo com alguns observadores, verificaram-se alguns problemas mas que, no seu entender, não mancharam a sua credibilidade.

À margem destas eleições, entretanto, uma pessoa morreu e várias casas foram queimadas na aldeia de Chitolo, também a norte de Moçambique, durante um ataque realizado por um grupo de homens armados de origem desconhecida, noticiou a rádio estatal, que adiantou terem-se registado dois mortos e quatro feridos. Este incidente nada tem a ver com as eleições de Nampula, apesar de ter acontecido também no norte do país, uma vez que a Polícia local atribui a responsabilidade do ataque a um grupo armado com aparente inspiração islâmica. Porém, quando ele foi conhecido, alguma imprensa apressou-se a relacioná-lo com “mau estar” por parte da população, uma vez que ele ocorreu numa zona onde a Renamo tem influência política e mantém uma presença militar.



Arrecadação de receitas

Entretanto, à margem destes problemas, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, anunciou que o Governo tem 37 milhões de euros disponíveis para liquidar 17 por cento da dívida do Estado para com o sector privado.

Este anúncio surge na sequência de declarações recentes do presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, principal associação patronal do país, que tinha alertado o Governo e o banco central para a grave situação das empresas nacionais.

Na ocasião, aquele responsável pediu ao Executivo um plano para o pagamento das facturas atrasadas a fornecedores, bem como do reembolso do IVA que ainda está por liquidar.

No seu esforço de arrecadar receitas para poder cumprir as suas obrigações mais urgentes, o Governo anunciou também que o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) conseguiu o equivalente a cinco milhões de euros, uma verba que foi descontada de salários de trabalhadores mas que não havia sido canalizada para o sistema em 2017.