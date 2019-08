Mundo

Repatriadas 153 pessoas que estavam retidas na Líbia

A Agência Nacional de Gestão das Situações de Emergência da Nigéria (NEMA) acolheu, hoje, 153 novos repatriados que estavam bloqueados na Líbia, de acordo com a Reuters.

Fotografia: DR

Os repatriados integram 59 mulheres adultas, quatro adolescentes e sete meninas, bem como 78 homens e cinco menores.

O director-geral da NEMA, Mustapha Maihaija, que acolheu oficialmente os repatriados, disse aos jornalistas que estes nigerianos aterraram na zona de carga do aeroporto internacional Murtala Mohammed, em Lagos.



O mesmo responsável referiu que estes nigerianos foram repatriados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) e pela União Europeia (UE), no quadro do Programa de Regresso Voluntário Assistido (AVR). Eles estiveram bloqueados na Líbia depois de verem frustrada a tentativa de chegar à Europa.