Repatriamento organizado de refugiados da RDC adiado

O repatriamento organizado de refugiados da República Democrática do Congo (RDC), cujo início estava previsto para hoje, foi adiado para a próxima semana, a pedido das autoridades congolesas.

Fotografia: Benjamin Cândido| Edições Novembro

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pela chefe das Relações Externas do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Juliana Gahazi, salientando que as razões não foram especificadas.

“Eles pediram uns dias a mais e, sendo um pedido do Governo, foi aceite. Estamos a comunicar aos refugiados e parceiros, o adiamento para a semana que vem”, referiu.

Segundo Juliana Gahazi, o número exacto de refugiados abrangidos por este processo ainda não está confirmado, mas estima-se uma média de oito mil concentrados no assentamento do Lóvua, na Lunda-Norte.

A decisão para o início do repatriamento organizado dos refugiados foi tomada em Luanda, em finais de Agosto, numa reunião tripartida entre os Governos de Angola, da RDC e o ACNUR.

No encontro, o Governo da RDC ficou com a responsabilidade de elaborar um Plano de Acção para a recepção e reintegração social dos refugiados, em parceria com o ACNUR, enquanto Angola e a organização das Nações Unidas comprometeram-se a emitir documentos de identificação, com vista a garantir o controlo dos refugiados.

O regresso organizado deste grupo de refugiados acontece depois de um outro, do total de mais de 30 mil , que em 2017 encontrou segurança em território angolano, na sequência de conflitos políticos e armados na RDC, ter decidido abandonar voluntariamente o assentamento do Lóvua.