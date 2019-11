Mundo

Repressão pode configurar crime contra Humanidade

Os ataques que em Junho mataram, pelo menos, 120 manifestantes no Sudão podem configurar crimes contra a Humanidade, revela um relatório divulgado pela organização Human Rights Watch (HRW), que pede justiça para as vítimas e responsabilização dos autores.

Fotografia: DR

O relatório, denominado, “Eles gritavam ‘matem-nos’: repressão violenta contra manifestantes no Sudão”, de 59 páginas, documenta os ataques das forças de segurança sudanesas contra os manifestantes quando procuravam desmobilizar um acampamento em Cartum, em 3 de Junho, e nos dias seguintes em outras zonas da capital sudanesa e nas cidades vizinhas de Bahri e Omdurman.

O documento cita “fontes credíveis” que estimam que, pelo menos, 120 pessoas morreram durante a repressão aos manifestantes. Centenas ficaram feridas e há dezenas de desaparecidos, segundo testemunhos citados no relatório, que adiantam que vários corpos foram atirados ao rio Nilo pelas forças de segurança. Pelo menos, dois foram resgatados com tijolos amarrados e feridas de bala na cabeça e no torso.

Para a elaboração do relatório, cuja investigação foi realizada no Sudão e, remotamente, por telefone, entre 29 de Junho e 11 de Agosto, foram ouvidas mais de 60 pessoas, incluindo vítimas de crimes sexuais e testemunhas dos abusos. Foram ainda analisadas fotografias, vídeos e publicações nas redes sociais.

A onda de protestos, que começou em Dezembro de 2018 em todo o país, motivada pelo aumento de preços, evoluiu para uma contestação generalizada ao então Presidente Omar al-Bashir, que levava 30 anos no poder.

Os protestos culminaram num acampamento, em Cartum, em Abril, em frente à sede das Forças Armadas, que resultou no afastamento de Al-Bashir e na tomada do poder por um Conselho Militar liderado pelos generais Abel Fattah al-Burhan e Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo, este último comandante das Forças de Reacção Rápida (RSF, na sigla em inglês).

Foi sobre este acampamento que, em 3 de Junho, os militares e RSF dispararam, matando muitos manifestantes. Segundo o relatório, outros manifestantes foram violados, agredidos, esfaqueados e forçados a rastejar.

A resposta inicial do Conselho Militar foi negar os ataques, tendo posteriormente admitido que a operação para a dispersão do acampamento foi planeada e pedido desculpa por “erros cometidos.”

Os ataques foram condenados pela comunidade internacional. A União Africana suspendeu o Sudão e os peritos das Nações Unidas reclamaram uma investigação independente à violência contra manifestantes desde o início desse ano.

Uma comissão de investigação criada imediatamente a seguir aos ataques de 3 de Junho, estimou em 87 o número de mortes.