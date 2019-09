Mundo

Responsáveis golpistas condenados a 20 e 10 anos

Os generais Gilbert Diendéré e Djibrill Bassolé, principais acusados no processo de tentativa de golpe de Estado de Setembro de 2015, foram condenados, na segunda-feira, às penas de prisão de 20 e 10 anos de prisão.

Fotografia: DR

Segundo a AFP, as sentenças foram menos pesadas, relativamente à prisão perpétua pedida pela Procuradoria Militar, para os dois oficiais.A decisão do tribunal foi tomada quatro anos depois de, soldados da antiga guarda presidencial do então Presidente Blaise Compaoré terem irrompido na sala do Conselho de Ministros, no Palácio de Kosyam, para prender o responsável do então Governo de transição, a 16 de Setembro de 2015, sob o comando de Gilbert Diendéré e Djibrill Bassolé.

Antigo chefe da Casa de Segurança de Blaise Compaoré, Gilbert Diendér, é também conhecido como o homem que dirigiu o assassinato do antigo Chefe de Estado, Thomas Sankara, a mando do então amigo, Blaise Compaoré.