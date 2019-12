Mundo

Responsáveis negam ter sido notificados pela Justiça

O presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe e o ministro das Finanças negaram, na quarta-feira, terem sido notificados no âmbito do ‘processo dos envelopes’, de alegada corrupção, e recordaram que foram considerados declarantes neste caso.

Presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves (à direita) é um dos referenciados

Fotografia: DR

Num comunicado enviado à Lusa, o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, e o ministro Osvaldo Vaz afirmam não ter “conhecimento de qualquer notificação do Ministério Público” são-tomense.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de São Tomé informou, em comunicado, ter deduzido acusação no ‘processo dos envelopes’ e também sobre a antiga gestão na cervejeira Rosema. No primeiro caso, foi constituído um arguido pela prática de um crime de corrupção activa, indicava a PGR.

Além disso, “quanto a quatro suspeitos foram extraídas certidões por separação de culpa, com vista a futuro interrogatório e constituição como arguido dos mesmos”, lia-se na nota da PGR.

Fonte ligada ao processo indicou à Lusa que, entre os suspeitos, estão o ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, e o presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

A propósito do chamado ‘processo dos envelopes’, os dois visados recordaram, em mensagem enviada à Lusa, que já foram ouvidos pela PGR e foram na altura, final de 2017, “notificados como arguidos, mas após a audição, saíram como declarantes”.

“Daí que, não havendo novos factos que possam acrescentar aos já existentes, elas (as pessoas citadas) podem ser ouvidas várias vezes, mas isso não irá mudar os seus estatutos judiciários”, referem Delfim Neves e Osvaldo Vaz, na nota enviada à Lusa. Os dois comentam que o comunicado original da PGR não menciona nomes e consideram: “independentemente de serem pessoas que não estão acima das leis e da Justiça, neste momento exercem funções que merecem algum respeito”.

Fonte próxima do processo garantiu à Lusa que todos os visados foram notificados. O "processo dos envelopes" remonta a 2017 e está relacionado com um suposto pagamento de subornos a juízes do Supremo Tribunal responsáveis pelo "caso Rosema", para favorecerem o empresário angolano Mello Xavier na disputa que mantinha com os irmãos são-tomenses ‘Nino’ e António Monteiro sobre a propriedade da cervejeira nacional.

Na altura, o Parlamento autorizou o levantamento da imunidade parlamentar, com vista à sua audição pelas autoridades, de Delfim Neves, então deputado do Partido Convergência Democrática (PCD), e de Osvaldo Vaz, então dirigente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, actualmente no poder).

O Ministério Pùblico constituiu como arguido Justino Veiga, antigo ministro da Justiça e que era, então, assessor do Supremo Tribunal de Justiça.

Na época, o então presidente do Supremo, juiz Silva Cravid, apresentou uma queixa-crime contra Justino Veiga, por alegada tentativa de corrupção e aliciamento de magistrados, que foi detido e presente ao Ministério Público em Dezembro de 2017, tendo ficado a aguardar julgamento em liberdade.

Quanto ao processo que diz respeito à antiga gestão da cervejeira dos irmãos António e Domingos ‘Nino’ Monteiro, o Ministério Público apontou, na terça-feira, a prática de 68 crimes de fraude fiscal, cometidos “em co-autoria entre pessoa colectiva e três pessoas singulares”, e formulou um pedido de caução económica de quase 174 milhões de dobras, equivalente a sete milhões de euros, “montante de que o Estado são-tomense foi, em virtude dos factos, desapossado”, segundo a nota da PGR.

Projecto de investimento

O Governo são-tomense anunciou uma série de investimentos privados estrangeiros para 2020, avaliados em cerca de 14,5 milhões de euros, de acordo com uma nota da Agencia de Promoção de Investimentos (APCI) a que a Lusa teve acesso.

Segundo a APCI, os projectos incluem uma fábrica têxtil para artigos de exportação, unidades de hotelaria e de exploração de inertes. Fonte da instituição disse à Lusa que entre as unidades hoteleiras incluídas nos projectos contam-se a construção de um hotel de cinco estrelas na Lagoa Azul e outro na Praia Tartaruga, ambos no Norte do país.

“Após um ano de trabalho de intensa colaboração com organismos nacionais envolvidos, a APCI submeteu ao Conselho de Ministros vários projectos para aprovação.

De acordo com o documento, esses investimentos vão criar, no conjunto, mais de 935 empregos directos e 163 empregos indirectos.

A nota de imprensa da Agência de Promoção de Investimentos sublinha que os “serviços de seguimento irão acompanhar a execução destes projectos para velar pelo cumprimento das clausulas acordadas, nomeadamente no que diz respeito aos postos de trabalho criados”.