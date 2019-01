Mundo

Restabelecida Internet após golpe fracassado

A conexão com a Internet foi restabelecida hoje no Gabão, depois de permanecer cortada desde segunda-feira, devido ao alegado golpe de Estado frustrado que visava derrubar o Presidente Ali Bongo Ondimba.

Cidade capital do Gabão, Libreville

Fotografia: DR

O Governo ordenou o corte na conexão pouco depois desta tentativa de sublevação militar, por volta das 8h00 locais de segunda-feira, de acordo com a ONG Internet Sem Fronteiras (ISF), e restabeleceu mais de 24 horas depois, segundo a imprensa local. Os alarmes soaram neste pequeno país do litoral oeste da África Central no começo da manhã de segunda-feira, quando um grupo de militares sublevados tomou a rádio estatal na capital Libreville, com o propósito de “salvar a democracia”.

O suposto líder da tentativa golpista, o tenente Kelly Ondo Obiang, foi detido pouco depois numa operação na qual dois dos seus soldados rebeldes foram abatidos.

Obiang, à frente do até agora desconhecido Movimento da Juventude Patriótica das Forças de Defesa do Gabão (MPJFDS), questionou a capacidade do Presidente Ali Bongo para continuar no comando do país.

Bongo encontra-se em Rabat, onde prossegue a sua recuperação desde o internamento a 24 de Outubro na Arábia Saudita por “fadiga severa”, segundo a Presidência, apesar de alguns meios de comunicação terem assegurado depois que teria sofrido um derrame.

O Presidente gabonês ainda não se pronunciou publicamente sobre este incidente armado, cujo alvo era a sua figura, mas acompanha a situação do país numa residência privada em Rabat, segundo informaram à Agência Efe fontes da Embaixada do Gabão em Marrocos.