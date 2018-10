Resultados da votação afixados nos distritos

Mundo

A divulgação dos resultados das eleições autárquicas em Moçambique começou a ser feita ontem pelos órgãos eleitorais distritais e não na Internet.

Moçambicanos elegeram os representantes do poder local

O portal conjunto do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e da Comissão Nacional de Eleições (CNE) onde começou a ser divulgada a contagem não mostra evolução nos municípios apurados desde quinta-feira.

No portal, mantém-se a informação de que estão processadas 21 das 53 autarquias, com a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, a vencer em 20, perdendo numa delas, Chiure, para a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

No entanto, outra contagem paralela de plataformas de observação indica que há mais autarquias apuradas e que a Frelimo, apesar de manter o domínio do mapa, deverá perder municípios para a Renamo.

/>O porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, disse ontem à imprensa que foi decidido que a divulgação dos resultados seguiria o formato regulamentado e idêntico ao de eleições anteriores, passando pelos órgãos de administração intermédia.

A actualização da contagem na Internet foi feita na manhã de quinta-feira até à divulgação dos resultados provisórios pelos órgãos nacionais da CNE e STAE, cabendo aos órgãos a nível distrital promover a divulgação, acrescentou Cláudio Langa, porta-voz do STAE. Só depois os dados serão agregados na totalidade a nível nacional, o que se prevê que possa acontecer dentro de duas semanas, acrescentou outra fonte ligada ao processo.