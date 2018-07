Mundo

Resultados eleitorais no Mali tiram sono a Guterres

Paula Bianchi

Os primeiros resultados das eleições presidenciais deste domingo no Mali são esperados em 48 horas. Em caso de segundo turno, a data está agendada para o dia 12 de Agosto. Hoje, António Guterres, secretário-geral da ONU e também ex-primeiro-ministro português pede em comunicado apresentado à imprensa pelo porta-voz da organização, Farhan Haq, que o clima pacifico registado na campanha eleitoral, permaneça no Mali, cujo centro e norte do país representam forte ameaça à segurança.

Fotografia: ROGÉRIO TUTI

A única mulher que concorre às eleições, é empresária. E os observadores admitem que Djénéba N’Diaye possa reunir muitos votos. Ibrahim Boubacar Keita de 73 anos, enfrenta nas urnas Soumaila Cisse de 68 anos, líder do partido União para a República e Democracia, que acusa o presidente cessante de não ter focado durante a campanha eleitoral, o evoluir dos conflitos multiétnicos e o terrorismo no país.

No sentido de acautelar fraudes, revela a Lusa, os eleitores vão votar num sistema de cartão biométrico. Estas presidenciais no Mali são as oitavas desde 1960, data da sua independência e as segundas, desde o golpe militar de 2012 que depôs o Presidente Amadou Toumani Tour.O grupo Jamaat al-Islam com ligações estreitas à al-Qaeda, utilizou as redes sociais para fazer circular um vídeo em que se manifestava contra o voto. Diante da passividade das autoridades, outros árabes e tuaregues envolveram-se também nos confrontos, para aparentemente atrapalhar a votação.

Por seu turno, o governo está agora a receber acusações de discriminação e abuso de autoridade, por ter enviado à região militares que não conseguiram resolver, o problema.