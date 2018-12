Mundo

Revogada acusação contra a UNICEF por colaboração com terroristas

As autoridades nigerianas revogaram a decisão de suspender as actividades da UNICEF no norte e nordeste do país por alegadas suspeitas de que elementos seus estariam a trabalhar directamente com o grupo terrorista Boko Haram.

Fotografia: DR

Esta decisão foi tomada ontem depois de uma reunião com responsáveis daquela organização das Nações Unidas que se dedica a prestar ajuda humanitária a crianças em dificuldades. Na sexta-feira de manhã, as autoridades acusaram a agência de passar “informações sensíveis” para os militantes radicais islâmicos, ignorando que milhões de deslocados no país necessitam urgentemente da sua ajuda humanitária. Durante a reunião, os responsáveis da UNICEF comprometeram-se a partilhar com as autoridades informações que possam levar à detecção dos elementos que, alegadamente, têm colaborado com o Boko Haram.