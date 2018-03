Mundo

Rex Tillerson cancela actividades no Quénia

O secretário de Estado norte-americano cancelou uma série de actividades que deveria ter realizado este fim-de-semana na sua primeira visita ao Quénia.

De acordo com uma nota do Departamento de Estado (Ministério das Relações Exteriores), enviada à imprensa para justificar a ausência de Rex Tillerson em duas actividades que deveriam juntar delegações dos Estados Unidos da América (EUA) e do Quénia, é referido que o número dois do Governo de Donald Trump “não se sente bem de saúde”.

Membros da delegação que acompanha o secretário de Estado nesta sua visita a cinco países africanos não explicaram que problemas de saúde se trata, mas garantiram que não são “preocupantes”.

A imprensa americana, contudo, tem uma outra explicação para este súbito mal estar de Rex Tillerson, adiantando que se deve simplesmente ao facto de ter sido apanhado completamente de surpresa com a decisão de Donald Trump aceitar rapidamente o convite para uma cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Tillerson estava em Addis Abeba, capital da Etiópia, quando foi confirmado o acordo para Donald Trump se encontrar com Kim Jong-un e teria sido apanhado completamente de surpresa, até porque horas antes havia conversado ao telefone com o Presidente dos EUA que nada lhe teria dito sobre esse importante assunto.

De acordo com informações de pessoas ligadas ao Departamento de Estado, a decisão de Trump foi tomada apenas com o conhecimento de um número muito restrito de pessoas, entre as quais não estava obviamente Rex Tillerson.

Contactado em Addis Abeba pelos jornalistas norte-americanos para confirmar os rumores, Tillerson havia dito poucas horas antes do anúncio do acordo que ainda havia um “longo caminho a percorrer” para a realização de uma “eventual” cimeira entre os EUA e a Coreia do Norte.

“Alguns anúncios podem ser feitos sem o conhecimento prévio do secretário de Estado, enquanto outros não podem acontecer sem o seu conhecimento”, disse a propósito e de forma enigmática, o porta-voz do Departamento de Estado, Steve Goldstein, citado pela imprensa norte-americana.

Victor Carvalho