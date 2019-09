Mundo

Robert Mugabe vai ser sepultado na terra natal

O ex-Presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, é enterrado, no início da próxima semana, na sua cidade, por imposição da família, e não no monumento dedicado aos “Heróis da Nação”, como queria o Governo, informou, hoje em Harare, um dos sobrinhos do ex-Chefe de Estado.

Fotografia: DR

“O seu corpo será velado em Kutama (distrito de Zvimba, no Oeste) no domingo à noite, e será enterrado numa cerimónia íntima, na segunda ou terça-feira. Ele não irá para o Campo dos Heróis Nacionais", disse à AFP Leo Mugabe. “Esta foi a decisão tomada pela família”, acrescentou.

O corpo de Mugabe, falecido na semana passada aos 95 anos, chegou ao início da tarde de quarta-feira a Harare, onde foi recebido com honras militares pelo Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa.

Os restos mortais do líder da independência do Zimbabué , que governou o país durante 37 anos até ser afastado do poder, em 2017, será velado durante alguns dias na capital do país antes de ser sepultado.

Proveniente de Singapura, onde o ex-Chefe de Estado esteve em tratamento nos últimos meses, o avião que transportava o corpo de Robert Mugabe aterrou no aeroporto de Harare, que tem o seu nome, ao início da tarde de quarta-feira.

O ex-Presidente foi recebido com honras militares por Emmerson Mnangagwa. Devido ao seu estatuto, Mugabe deveria ser sepultado no “Campo dos Heróis Nacionais”, em Harare, mas a família e os chefes tradicionais opuseram-se por divergências com o Governo.