Presidente quer celeridade das obras nas estradas 230 e 180

O governador provincial da Lunda-Sul, disse, ontem, em Saurimo, capital da província, que o Presidente da República, João Lourenço, orientou às entidades competentes a redobrarem esforços para acelerar os trabalhos de reabilitação das Estradas Nacionais 230 e 180, que ligam às províncias da Lunda-Sul e do Moxico à capital do país, para que estejam concluídos até ao final do ano em curso.