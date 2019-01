Mundo

Roubada uma pasta a Mugabe com mais de 150 mil dólares

Compareceram hoje de manhã num tribunal de Harare três pessoas acusadas de terem furtado uma mala do ex-Presidente Robert Mugabe que continha mais de 150 mil dólares em dinheiro.

Fotografia: DR

A mala, segundo a polícia, foi roubada da casa de campo da família Mugabe, na vila de Zvimba, perto da capital, e no caso estará envolvida Constantia Mugabe, uma familiar do antigo Presidente que estaria encarregue da manutenção da referida residência.

Os outros dois acusados do roubo são trabalhadores da casa, tendo o roubo sido efectuado numa data entre 1 de Dezembro de 2018 e início deste ano, tendo o dinheiro roubado sido gasto pelas três pessoas para compraram carros, casas e animais.

As autoridades sublinham que o facto da mala conter dólares norte-americanos, actualmente uma moeda rara no país, fez com que os ladrões comprassem as coisas muito mais baratas e torna quando impossível a drvolução dos valores a Robert Mugabe.

Entretanto, sete cidadãos chineses compareceram também ontem num tribunal de Victoria Falls (Zimbabwe), após terem estado dois dias detidos devido à posse ilegal de pedaços de cornos de rinoceronte avaliados em um milhão de dólares. Os inspectores encontraram os pedaços de cornos de rinoceronte escondidos num colchão, em sacos plásticos e dentro de caixas nos seus domicílios.

As leis de defesa dos parques e da fauna selvagem do Zimbabwe proíbem a posse e a venda de produtos retirados de animais protegidos. Os cornos de rinocerontes são traficados com destino a vários países asiáticos, entre os quais a China e o Vietname, onde a medicina tradicional lhes atribui todo o tipo de aplicabilidade, incluindo a cura do cancro.