Ruanda resiste à imposição da nova política de Trump

Está criado um braço de ferro entre o Ruanda e os Estados Unidos por força daquilo que as autoridades de Kigali consideram ser uma “flagrante violação” de acordos inseridos no programa AGOA, criado para facilitar as transacções comerciais para os países africanos signatários do referido documento.

Este braço de ferro começou quando em Março as autoridades norte-americanas deram 60 dias para que o Ruanda confirmasse, através do pagamento das tarifas aduaneiras, a importação de uma série de produtos anteriormente encomendados a diversas empresas sedeadas nos Estados Unidos. As autoridades governamentais ruandesas responderam dizendo que os produtos encomendados estavam incluídos numa lista que faz parte dos anexos do programa AGOA, ao abrigo do qual uns estão isentos do pagamento de qualquer tarifa e outros beneficiam de taxas bonificadas.