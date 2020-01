Mundo

Rússia e Turquia lançam um apelo ao cessar-fogo

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o homólogo russo, Vladimir Putin, pediram, quarta-feira à noite, um cessar-fogo na Líbia a partir de domingo, após uma reunião entre os dois Chefes de Estado, anunciou o chefe da diplomacia turca.

Apesar de apoiarem lados opostos, os dois dirigentes são contra o prolongamento da guerra

“O nosso Presidente, e o Chefe de Estado russo, Vladimir Putin, fizeram um apelo a um cessar-fogo na Líbia a partir de 12 de Janeiro, ou seja, na noite de sábado para domingo”, afirmou Mevlüt Cavusoglu, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, realizada quarta-feira em Istambul.

A Turquia apoia o Governo de Tripoli, reconhecido pela ONU, e começou a enviar soldados turcos para formação e coordenação, enquanto a Rússia defende as forças rivais do marechal Khalifa Haftar.

Os dois Presidentes garantiram, em comunicado conjunto, que estão comprometidos com a “soberania, independência, integridade territorial e unidade nacional da Líbia”, referiu a agência de notícias oficial Anadolu.

O Primeiro-Ministro líbio viajou quarta-feira para Bruxelas para falar com os líderes europeus sobre o conflito naquele país do Norte de África, um dia depois de o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa e os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, França, Alemanha e Itália terem condenado os planos da Turquia de enviar tropas para a Líbia.

“Estamos a pedir uma paragem imediata da escalada de violência e da interferência externa que tem vindo a aumentar nos últimos dias. A Líbia é uma prioridade para a UE, que estará empenhada activamente, com todos os actores relevantes, nos esforços para parar as hostilidades e conseguir chegar ao diálogo político. A única solução é uma negociação política entre as partes e não uma solução militar”, disse o espanhol Josep Borrell, em conferência de imprensa.

Em declaração conjunta, Borrell e os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha, Itália e Reino Unido vincaram o “empenho em fazer parar imediatamente os confrontos à volta de Tripoli e naquela região”, desejando que “todos os membros da comunidade internacional respeitem o embargo de armas decretado pelas Nações Unidas, pois a contínua interferência externa está a alimentar a crise”.

“Exortamos todas as partes do conflito líbio a adoptarem os esforços liderados pelas Nações Unidas e a voltarem às negociações”, lê-se ainda no texto comum.

Actualmente, a Líbia tem dois governos, um no Leste (ligado ao general Khalifa Haftar) e outro no Oeste sediado em Tripoli (do Primeiro-Ministro Fayez Sarraj). O Governo do Leste é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Egipto, além da França e Rússia e o Governo de Tripoli recebe apoio da Turquia, Qatar e Itália.

Ontem, o Conselho de Ministros da Arábia Saudita condenou a escalada militar e as “interferências” de Ancara no conflito líbio, depois das tropas turcas desembarcarem na Líbia para apoiar o Governo de Tripoli reconhecido pela ONU.