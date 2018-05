Sacos de plástico banidos do comércio

Ministra dos desportos apela à conservação da nova sede

A ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto apelou ontem aos agentes do andebol angolano a uma utilização criteriosa da nova sede que a Federação Angolana de Andebol (FAAND) dispõe desde ontem, no Complexo da Cidadela Desportiva. A antiga andebolista falava no acto de inauguração das novas instalações, que marcou o auge das celebrações do 44º aniversário do Dia do Andebol, assinalado ontem em todo o país.