Mundo

SADC reconhece decisão do Tribunal Supremo sobre as presidenciais

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) sancionou, hoje, a decisão do Tribunal Supremo da Namíbia, que validou os resultados das eleições presidenciais de 27 de Novembro de 2019, ganhas pelo Presidente cessante, Hage Geingob.

Fotografia: DR

A posição vem expressa numa declaração assinada pelo Chefe de Estado do Zimbabwe, na qualidade de Presidente do Órgão de Cooperação Política, Defesa e Segurança da SADC, Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

Na referida declaração, a SADC exorta o Governo da Namíbia e as autoridades eleitorais a seguirem as recomendações do Tribunal Supremo, e insta todas as partes envolvidas no processo a respeitarem a decisão daquela instância da Justiça.

A Namíbia realizou eleições gerais no dia 27 de Novembro de 2019, tendo as presidenciais sido ganhas pelo Presidente cessante e líder da Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO), que governa o país desde a Independência, em 1990, Hage Geingob, com 56,3 por cento dos votos.