Mundo

SADC propõe para a DDC um Governo de Unidade

Os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) propuseram um Governo de Unidade Nacional na República Democrática do Congo (RDC), após os resultados das eleições de 30 de Dezembro.

Fayulu promete contestar os resultados eleitorais em tribunal

Fotografia: DR

“Incentivamos todas as partes na RDC a negociar um acordo para um governo de unidade nacional”, disse em comunicado a organização que engloba 16 nações, incluindo o país visado.

A organização com sede no Botswana instou as formações políticas do maior país da África subsaariana a chegar a um acordo semelhante ao que aplicaram outros países como a África do Sul, o Zimbabwe e o Quénia, “onde os governos de unidade nacional alcançaram a estabilidade e a paz duradoura”.

As declarações da SADC surgem depois de Martin Fayulu, derrotado na eleição presidencial, ter apresentado recurso dos resultados no Tribunal Constitucional, reivindicando uma recontagem manual dos votos. Fayulu garante que a sua formação ganhou 61 por cento dos votos nas eleições de 30 de Dezembro e não 34,86 por cento, de acordo com dados da Comissão Eleitoral (CENI), que deu a vitória ao também opositor Félix Tshisekedi com 38,57 por cento.

O líder do Lamuka não é o único descontente com os dados publicados pela CENI. A influente Conferência Episcopal Nacional do Congo (CENCO) assegura que os números que tem não correspondem aos oficiais.

“Pedimos a todas as partes para entrar num processo político para conseguir um Governo de Unidade Nacional, com vista a alcançar a confiança pública, construir pontes e fortalecer as instituições democráticas”, refere a SADC na sua declaração.