Mundo

Salva Kiir e riek machar reúnem em Addis Abeba

O Presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição, Riek Machar, iniciaram ontem em Addis Abeba, pela primeira vez em quase dois anos, uma ronda de negociações no âmbito dos esforços para terminar com cinco anos de guerra civil.

Kiir e Machar apertaram as mãos, mas evitaram comentários públicos e deverão prosseguir as conversações por mais alguns dias na capital etíope.